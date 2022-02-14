В Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина завершилась ежегодная Олимпиада школьников РАНХиГС.

Учащиеся 8-11 классов образовательных учреждений Саратовской, Самарской, Пензенской, Оренбургской, Ульяновской, Тамбовской и Белгородской областей попробовали свои силы в таких предметах, как «Обществознание», «Английский язык», «История», «Финансовая грамотность», «Политология» и «Китайский язык».

Победители и призёры заключительного этапа — ученики 11 класса — получили право на повышение балла ЕГЭ до 100 и внеконкурсное поступление, а ученики 8-10 классов — право прохода на заключительный этап следующего года.

Данные всех победителей и призёров будут переданы в государственный реестр об одарённых детях. Кроме того, победители, призёры и их наставники получат дипломы, подтверждающие высокий уровень подготовки и знаний.

«Олимпиада школьников РАНХиГС — это традиционное мероприятие для старшеклассников, проводимое Президентской академией с 2011 года. На мой взгляд, это прекрасная возможность не только проверить свои знания, расширить кругозор, получить серьёзные преимущества при поступлении, но и познакомиться с самой Академией и её филиалом. Участник может выбрать любую площадку проведения и пройти заключительный этап в удобном для него городе. На площадке Института ежегодно принимают участие ребята из Саратовской и близлежащих областей — Тамбовской, Самарской, Пензенской и Волгоградской. Здесь старшеклассники знакомятся, оказываются в кругу единомышленников и приобретают друзей. А мы, в свою очередь, рады принять таких талантливых детей в семью Академии», – отметила высокую практическую значимость мероприятия начальник отдела по работе с абитуриентами ПИУ РАНХиГС Марина Прохорова.

Олимпиада школьников РАНХиГС проводится ежегодно. Регистрация на новый сезон будет открыта в сентябре 2022 года. С подробной информацией об этом и других мероприятиях, проводимых Поволжским институтом управления имени П.А. Столыпина, Вы можете ознакомиться на официальном сайте piu.ranepa.ru.