На официальном портале правовой информации размещён Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации об утверждении Перечня олимпиад школьников и их уровней на 2021/22 учебный год. В него традиционно включена Олимпиада школьников Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) по всем 8 профилям: Обществознание, Английский язык, Китайский язык, История, Журналистика, Политология, Экономика, Финансовая грамотность. Это позволяет говорить о высоком организационном и методическом уровне её проведения.

-Участие в Олимпиаде РАНХиГС представляет собой старт, который имеет важное значение для школьника, выстраивающего свою образовательную траекторию и перспективы профессиональной самореализации. Это интеллектуальное соревнование является не только расширением кругозора и тренировкой абстрактного и логического мышления, но и развитием социального потенциала. Решая задания Олимпиады, школьники имеют возможность видеть применение социальных и гуманитарных наук в современной жизни, – отмечает директор Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Виктор Чепляев.

Победители и призёры Олимпиады получат льготы — повышение балла ЕГЭ до 100 и внеконкурсное поступление. При этом экзамены должны быть сданы на 75+ баллов.

Следить за актуальными событиями Олимпиады можно на официальном сайте ПИУ РАНХиГС (piu.ranepa.ru).