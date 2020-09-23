Сегодня в социальных сетях жители Саратова поделились заданиями школьного этапа Всероссийской олимпиады по математике. Как выяснилось, все задачи посвящены наболевшей теме – пандемии коронавируса.

В заданиях олимпиады из пяти номеров для выполнения два представлены задачами, связанными с коронавирусом. Так, в первой требуется определить производительность швей, изготавливающих медицинские одноразовые маски, а во второй – когда жители села все заразятся вирусом.

С одной стороны, задачи становятся наиболее актуальными и приближенными к действительности, но для многих все же тема коронавируса остается болезненной и нежелательной для обсуждения.

— Даже здесь тема с вирусами, масками актуальна. Ну что за дебилизм? Других тем для задач нет? – вопрошает автор поста в социальных сетях.