Зампред правительства Саратовской области Роман Грибов накануне лично проверил крупные поликлиники Саратова и Энгельса.

— Учитывая рост заболеваемости новым штаммом коронавирусной инфекции «Омикрон», готовность поликнического звена к повышенной нагрузке и укрепление работы колл-центров — в числе важных задач. В настоящий момент во всех учреждениях здравоохранения отмечают рост количества обращений. С главными врачами обсудили имеющиеся потребности в дополнительном транспорте для участковых врачей, а также усиление штата студентами старших курсов СГМУ. Все эти вопросы будут оперативно решены, — сообщил Грибов в своем Instagram.

Отдельно чиновник отметил, что на данный момент работа идёт в штатном режиме, но в максимальной готовности к ухудшению эпидемической обстановки.