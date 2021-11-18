На Приволжской железной дороге стартовал онлайн-челлендж для школьников «Безопасная железная дорога – детям». Он организован членами совета молодёжи Приволжской железной дороги с целью популяризации правил безопасного поведения в поездах и на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Для участия в челлендже необходимо пройти по ссылке, посмотреть подборку мини мультфильмов и подготовить рисунок, отражающий тематику короткометражек. Фотографии творческих работ принимаются до 10 декабря на электронную почту alena.lubimova@mail.ru. После 17 декабря авторы лучших рисунков получат призы от организаторов.

Принять участие в челлендже могут все желающие школьники, обучающиеся в Астраханской, Саратовской и Волгоградской областях.