В преддверии Дня компании ОАО «РЖД» на Приволжской железной дороге подготовлен онлайн-концерт, который будет транслироваться на четырёх региональных телеканалах: «Саратов 24», «Волгоград 24», «Астрахань 24» и «Россия-24» ГТРК «Саратов».

На концерте выступят лучшие творческие коллективы и вокалисты Приволжской железной дороги, а также несколько приглашённых исполнителей. Программа концерта, состоящего из вокально-танцевальных номеров, рассчитана на 1,5 часа. В заключительной части зрителей ждёт приятный сюрприз от организаторов.

На телеканале «Саратов 24» концерт покажут: 2 октября в 20:25 и 3 октября в 12:00.

На телеканале «Волгоград 24» концерт покажут 2 октября в 19:30.

На телеканале «Астрахань 24» концерт покажут 3 октября в 22:00.

На телеканале «Россия 24» ГТРК «Саратов» концерт покажут в трёх частях, по 30 минут каждая.

Показ первой части начнётся 4 октября в 14:30, второй – 5 октября в 21:00, третьей – 6 октября в 21:00.

Кроме того, с 4 по 6 октября посмотреть онлайн-концерт можно будет на официальном сайте Приволжской железной дороги.