В преддверии Дня работника транспорта и в рамках празднования 150-летия Приволжской железной дороги подготовлен онлайн-концерт группы «Новые Самоцветы».

Его будут транслировать 19 ноября в эфире трёх региональных телеканалов: «Саратов 24», «Волгоград 24» и «Астрахань 24».

На телеканале «Саратов 24» концерт покажут в 22:10.

На телеканале «Волгоград 24» концерт покажут 20:30.

На телеканале «Астрахань 24» концерт покажут в 21:05.

После выхода на телевидении ссылка на онлайн-версию концерта будет доступна на официальном сайте Приволжской железной дороги.