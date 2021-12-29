Онлайн-курс СГЮА «Сделки с земельными участками» опубликован на
федеральной образовательной онлайн-платформе «Лекториум».
«Лекториум» – это платформа для размещения онлайн-курсов и digital-
издательство, которое создает сложный образовательный контент для вузов и
технологических компаний.
При прохождении онлайн-курса СГЮА можно получить актуальные знания об
особенностях совершения сделок с земельными участками.
Данный курс спроектировала доцент кафедры земельного и экологического права СГЮА, кандидат юридических наук Елена Сухова на основе своего многолетнего опыта преподавательской деятельности и правоприменительной практики.