Онлайн-курс СГЮА «Сделки с земельными участками» опубликован на

федеральной образовательной онлайн-платформе «Лекториум».

«Лекториум» – это платформа для размещения онлайн-курсов и digital-

издательство, которое создает сложный образовательный контент для вузов и

технологических компаний.

При прохождении онлайн-курса СГЮА можно получить актуальные знания об

особенностях совершения сделок с земельными участками.

Данный курс спроектировала доцент кафедры земельного и экологического права СГЮА, кандидат юридических наук Елена Сухова на основе своего многолетнего опыта преподавательской деятельности и правоприменительной практики.