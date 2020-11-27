В рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в Саратовском регионе Приволжской магистрали был организован ряд информационно-профилактических мероприятий. Главная цель – повышение информированности населения по вопросам распространения и профилактики ВИЧ-инфекции.

В первой половине дня сотрудники клинической больницы «РЖД-Медицина» города Саратова провели для железнодорожников онлайн-лекцию, посвящённую методам предупреждения и лечения ВИЧ-инфекции.

В тот же день на железнодорожном вокзале Саратова была проведена акция по раздаче тематических листовок и памяток, содержащих информацию о профилактике опасного заболевания. Кроме того, представители совета молодёжи Саратовского региона ПривЖД раздали купоны на бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на базе клинической больницы «РЖД-Медицина» города Саратова.

С учётом неблагоприятной эпидемической ситуации в регионе все мероприятия в рамках акции «Стоп ВИЧ/СПИД» проводились в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.