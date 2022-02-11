В январе более 138 тыс. билетов на поезда дальнего следования, отправленных со станций Приволжской железной дороги, оформлено через Интернет. Это на 24,7% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Доля онлайн-продаж составила 72,7% от общего количества реализованных в этот период билетов.

В 2021 году через Интернет оформлено более 1 млн 447 тыс. электронных билетов (+42,5% к уровню 2020 года). При этом доля онлайн-продаж составила 63%. Напомним, по итогам 2020 года данный показатель был менее 56%.