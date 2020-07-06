В июне текущего года на поезда дальнего следования, отправляющиеся со станций Приволжской железной дороги, было продано 54,7 тысячи билетов онлайн.

Это в 2,5 раза больше, чем в мае. Доля электронных продаж составила 54 процента от общего количества реализованных в июне билетов на поезда дальнего следования на ПривЖД, в мае этот показатель был на уровне 40 процентов.

Всего за 6 месяцев 2020 года было оформлено 441,7 тысячи электронных билетов – 55 процентов от общего количества реализованных за эти месяцы проездных документов на поезда дальнего следования, отправляющиеся со станций ПривЖД.

Российские железные дороги предоставляют различные способы дистанционного оформления билетов. Так, проездные документы можно оформить на официальном сайте ОАО «РЖД». Также для удобства пассажиров в электронном формате можно оплатить перевозку дополнительной ручной клади, багажа и домашних питомцев, услугу дополнительного питания.

Пользователям смартфонов на базе операционной системы Android или iOS доступно официальное мобильное приложение «РЖД Пассажирам». С его помощью можно приобрести без комиссии билеты на поезда дальнего следования и пригородного сообщения, проверить информацию о ранее приобретенных билетах, узнать расписание поездов, авторизоваться в программе лояльности. Для оформления билетов в приложении можно использовать бонусные баллы, также можно отслеживать свой бонусный счет, покупать и применять транспортные карты.