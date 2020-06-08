Благотворительная онлайн-викторина, посвященная Дню эколога, генеральным партнером и инициатором которой выступил Поволжский банк Сбербанка, собрала свыше 1000 игроков из 20 субъектов РФ.

Согласно условиям игры, половина средств, собранных за участие команд в викторине, будет направлена на реализацию экологических инициатив. Сумма составила 25 тысяч рублей. Поволжским банком Сбербанка было принято решение удвоить данную сумму, итоговая сумма составит 50 тысяч рублей.

Денежные средства будут направлены на оплату «Экотакси» в Саратовское волонтёрское движение «Зелёный бык», которое занимается вывозом вторсырья с последующей его досортировкой и отправкой на переработку. Благодаря данному сервису вывоза вторсырья жители региона смогут доставить на переработку стекло, батарейки, пластик, пенопласт, макулатуру, металл и технику.

— Сбербанк уделяет большое внимание реализации экологических инициатив, направленных на продвижение бережного отношения к окружающей среде. Так, за последний год Сбербанк вдвое снизил объем используемой бумаги при работе с физическими лицами и передал на переработку больше пяти тысяч тонн макулатуры. В этом году мы продолжаем работу над «зелеными» проектами, вовлекая не только сотрудников банка, но и жителей регионов, — говорит председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко.

В игре приняли участие команды из Астраханской, Владимирской, Волгоградской, Кемеровской, Московской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тверской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областей, Ставропольского и Пермского, края, Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа и республики Башкортостан.

Также ко Дню эколога Поволжский банк Сбербанка приготовил специальный тематический стикерпак #СБЕРегиПрироду для одного из мессенджеров. Скачать бесплатно его можно по ссылке.