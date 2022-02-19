Сегодня, 19 февраля, из-за ремонта на городском водопроводе десятки домов Саратова остались без воды в субботу. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС».

Ориентировочно до 17:00 ограничено холодное водоснабжение абонентов улиц:

— 1-й и 2-й Пироговские пр.;

— 1-й и 2-й Уральские пр.;

— 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й Саратовские проезды;

— 1-я – 10-я Линии;

— 1-я Поперечная (от 1-й до 10-й Линии);

— 1-я, 2-я, 3-я, 4-я и 5-я Силикатные;

— 2-й Вяземский пр.;

— 2-й Поперечный пр.;

— 2-я Поперечная (от 2-го Паркового пр. до 4-го Саратовского пр.);

— 2-я Садовая (от ул. Моховая до ул. Песчаная);

— 3-й Комсомольский (от ул. Лысогорская до 3-го Саратовского пр.);

— 4-й Комсомольский пр. (от ул. Арбатская до конца);

— Арбатская (от ул. 4-я Силикатная до ул. 4-я Поперечная);

— Арбатский пр.;

— Вяземская (от ул. Лысогорская до конца);

— Гвоздильная;

— Дальняя;

— Донская (от 4-го Комсомольского пр. до ул. Новоузенская);

— Каляевская;

— Клиническая (от ул. К.Маркса до дома №99 по ул. Клиническая);

— Клочкова (от Литейного пр. до 5-го Саратовского пр.);

— Локомотивная;

— Лысогорская (от ул. 4-я Силикатная до ул. 2-я Поперечная);

— Моховая;

— Новоузенская (от ул. К. Маркса до ул. Уральская; дом №180б);

— Песчаная;

— Самарская (от ул. 3-я Силикатная до ул. Новоузенская);

— Саратовская;

— Стрелковая;

— Сызранская;

— Уральская;

— квадрат, ограниченный улицами: Прессовая – 3-я Силикатная – 2-й Карьерный пр. – Карьерная.