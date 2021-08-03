Мэр Саратова Михаил Исаев рассказал в своем профиле соцсети Instgram о том, как ООО «КВС» не исполняет концессионное соглашение.

— Проверки показали, что компанией не выполнены все предусмотренные концессионным соглашением мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры. Только в 2019 году в полном объеме не реализовано строительство шести объектов, реконструкция десяти водопроводных комплексов, насосных станций, коллекторов, станции аэрации и другое, — уточнил градоначальник.

Если в течение месяца не будут приняты меры к устранению нарушений, муниципалитет обратится в суд «за защитой своих прав в интересах граждан города Саратова».