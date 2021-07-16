Саратовские следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия в июне 2021 года ООО «КВС» проводило вскрышные работы на коммуникациях у дома №97 на Рабочей улице в Саратове. Ограждений выставлено не было и туда вечером 12 июня упал 58-летний местный житель.

Согласно судебно-медицинскому исследованию, смерть потерпевшего наступила в результате тупой травмы головы с кровоизлиянием и отеком головного мозга.

Доказательства закрепляются, расследование продолжается.