Администрация Волжского района Саратова отреагировала на публикацию интернет-издания «Новости Саратова» об угодивших в промоину на пересечении улиц Чернышевского и Челюскинцев автобусах.

Напомним, 26 июля туда попал автобус 246 маршрута, а во время сильного дождя на прошлой неделе — маршрутка. В 2019 году — энгельсский автобус.

Выяснилось, что дело в нарушении установленного органами местного самоуправления срока восстановления благоустройства после проведения земляных работ. В отношении ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» был составлен протокол об административном правонарушении. Его направили в административную комиссию Саратова для принятия решения.