Глава администрации Волжского района Александр Янклович записал видеообращение, в котором он осветил халатное отношение ООО «КВС» к своим обязанностям.

По его словам, за прошедший месяц на территории Волжского района зарегистрировано более 89 протечек, большинство из которых не берутся в работу. Компания ООО «КВС» исправлять сложившуюся ситуацию не спешит, в то время, как многочисленные протечки мешают ремонту тротуаров и работам по благоустройству дворов.

Чиновник заявил, что он уже неоднократно обращался к руководству компании с целью организовать исправление аварий, но обращение результатов не дало.

Глава района обращается с просьбой о помощи к жителям Саратова и надзорным органам с целью принудить ООО «КВС» исправить сложившуюся ситуацию.