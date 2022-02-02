Накануне, 1 февраля, состоялось заседание административной комиссии Саратова, где было рассмотрено 181 дело. К ответственности было привлечено 3 юридических лица, сообщает пресс-служба администрации.

Так, ПАО «Т Плюс» за нарушение срока проведения земляных работ повторно в течение года был назначен штраф в размере 100 тысяч рублей. ООО «КВС» назначено административное наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей за нарушение срока восстановления благоустройства территории после проведения земляных работ.

Предупреждение вынесено ООО «СЗР-Маркет» за невыполнение требований к размещению вывесок.

Также 10 ИП были привлечены к ответственности за нарушение правил оформления некапитальных нестационарных сооружений, невыполнение требований к размещению вывесок.

Сумма наложенных штрафов за комиссию составила более 250 тысяч рублей.