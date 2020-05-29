Общественная палата Саратовской области провела презентацию предварительных результатов работы по формированию корпуса наблюдателей за общероссийским голосованием за поправки в Конституцию РФ. Мероприятие прошло в онлайн формате на площадке ZOOM.

Участниками презентации стали представители общественных организаций и политических партий, осуществляющих свою деятельность в регионе. Перед собравшимися выступил член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод, который представил основные тезисы доклада Фонда исследования проблем демократии «Общественное наблюдение на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации».

Председатель Общественной палаты области Борис Шинчук сообщил, что сегодня корпус наблюдателей в регионе насчитывает более 14 тыс. человек, которые представляют более 40 общественных организаций. Соответствующие соглашения с Общественной палатой подписали 17 национальных, 15 патриотических организаций, 7 профсоюзов и 6 региональных отделений политических партий.

Презентация прошла при широком участии экспертов. Участие в дискуссии приняли заместитель директора Института прокуратуры СГЮА, региональный координатор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Никита Спесивов, руководитель Исполкома регионального отделения ОНФ в Саратовской области Сергей Шаров, заведующий кафедрой политических наук Поволжского института управления им. П.А.Столыпина РАНХиГС Сергей Сергеев, профессор кафедры конституционного права СГЮА Вероника Хижняк, доцент кафедры конституционного и муниципального права СГУ Елена Бердникова.

Эксперты высоко оценили проведенную в регионе работу по формированию корпуса наблюдателей на общероссийское голосование, отметив активность общественных организаций и подчеркнув важность этой работы для обеспечения открытости и прозрачности процесса волеизъявления граждан.