Областное управление Роспотребнадзора исследовало качества родниковой воды регионального центра.

Четыре источника не прошли испытание по различным показателям, а потому представляют опасность для здоровья людей, — информирует городская администрация.

В частности, родник на 6-м Динамовском проезде, д. 40А в Заводском районе не устраивает экспертов как по санитарно-химическим, так и микробиологическим показателям.

В источнике «Мочиновский» поселка Мочиновка в Заводском районе непорядок по санитарно-химическим показателям воды.

Такая же картина в роднике на улице Шелковичной во Фрунзенском районе.

А вот в роднике на 2-й Дачной у детского лагеря «Лесная республика», в Ленинском районе непорядок с бактериями, среди которых есть патогенные.

Пить такую воду специалисты настоятельно рекомендуют только после кипячения.