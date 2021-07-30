Прокуратура Саратова выявила нарушения соблюдения законодательства о безопасности при эксплуатации аттракционов в Саратове.

Сотрудники надзорного ведомства вместе со специалистом государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники выявила нарушения при эксплуатации надувного батута с горкой «В0015», расположенного на Бульваре Героев Отечества в Саратове.

У предпринимателя не было журнала эксплуатации объекта, швартовочных элементов верхних креплений надувного аттракциона, ударопоглощающего покрытия в области приземления, средств для измерения роста и веса пассажиров, акта оценки технического состояния аттракциона, журнала учета технического ремонта и обслуживания, журнала учета допуска аттракционов и эксплуатации, журнала учета допуска к работе с аттракционом, в журнале администратора отсутствует информация об адресах и телефонах экстренных служб. Кроме того, на объекте отсутствовала документация о проведении подготовки, стажировки, аттестации и подтверждении квалификации оператора.

Работа аттракциона могла повлечь травмы несовершеннолетних, причинить вред их жизни и здоровью. В связи с этим надзорное ведомство подало в суд иск об обязании предпринимателя устранить нарушения, а до этого времени — запрете функционирования учреждения.

Эти требования удовлетворены.

Напомним, члены ОПы Саратова попросили администрацию проверить местные аттракционы после трагедии в Барнауле. Чиновники провели совместную выездную проверку.