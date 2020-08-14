В августе в управление Россельхознадзора поступила заявка о выдаче фитосанитарного сертификата на пшеницу, выращенную в поселке Ровное.

Для выдачи сертификата необходимо провести отбор образцов, что и сделал сотрудник регионального Россельхознадзора. Когда все объекты отправились на экспертизу, выяснилось, что на образцах присутствует карантинный объект – горчак ползучий. Этот самый вредоносный сорняк в мире выявлен в партии пшеницы общим весом 1,7 тысячи тонн.

Выпуск данной партии пшеницы был запрещен.