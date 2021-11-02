В Саратовской области в партии пшеницы обнаружили опасный сорняк. Об этом сообщает Россельхознадзор по Саратовской области.

Был проведен отбор образцов от вывозимой продукции для установления карантинного фитосанитарного состояния. При проверке образцов было выявлено наличие горчака ползучего в партии пшеницы общим весом 1000 тонн.

Это один из самых опасных сорняков во всем мире. Он засоряет посевы всех культур, а также сады, виноградники, луга и пастбища. Обильно растет возле железных и шоссейных дорог, на необрабатываемых землях. Очень неприхотлив к почве и климату.

Выпуск подкарантинной продукции с наличием карантинных объектов в свободное обращение запрещен. Принято решение отправить данную партию на доработку.