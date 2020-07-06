Сегодня, 6 июля, появился запрет на ввоз посадочного материала косточковых культур из Италии в связи с обнаружением опасного вредителя. Эти данные сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Саратовской области.

При проверке итальянского посадочного материала 2 июля были обнаружены карантинные для России и стран Евразийского экономического союза бактерии, способствующие увяданию винограда и пятнистости листьев косточковых в саженцах сливы.

В связи с обнаружением данных объектов, введен запрет на ввоз посадочного материала из Италии. Вся продукция, прибывшая до 6 июля, проходит лабораторную экспертизу на комплекс карантинных объектов.