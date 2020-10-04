Оперуполномоченный управления по борьбе с экономическими преступлениями управления МВД по Саратовской области подозревается в неоднократном получении взяток от предпринимателя, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

По мнению следователей, с декабря прошлого года по июнь нынешнего офицер брал ежемесячно по 130 тысяч рублей от представителя одной из коммерческих структур Саратова. За полгода опер стал богаче на 780 тысяч рублей.

«Неверного» коллегу вычислили сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД по Саратовской области вместе с чекистами. Узнав, о том, что находится в разработке, полицейский бросился в бега и был объявлен в федеральный розыск. Сейчас правоохранители пытаются установить его местонахождение.

Ведется следствие.

Как рассказали в пресс-службы ГУ МВД по Саратовской области, по факту проводится проверка. В случае если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к установленной законом ответственности.