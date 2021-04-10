В Октябрьском районе Саратова оперативниками уголовного розыска задержан подозреваемый в угоне, сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

Ранее автовладелец обратился в местное отделение полиции с заявлением о пропаже своей машины марки ВАЗ-21150. Пострадавший вечером припарковал автомобиль под окнами своего дома, а с утра, собираясь на работу, обнаружил пропажу.

Автомобиль мужчины злоумышленник бросил в одном из дворов дома на Московской. Машину нашли с характерными для угона следами – был взломан замок зажигания. Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый ранее 33-летний житель Саратова. Он уже дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело.