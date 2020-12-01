Сегодня утром, 1 декабря, в Казани задержали 38-летнего Радика Тагирова, которого подозревают в убийстве 25 пожилых женщин. Об этом сообщили в одном из телеграм-каналов.

Мужчина с 2011 по 2021 годы нападал на женщин в Татарстане и соседних регионах Поволжья, в том числе и в Саратовской области. Его подозревают в убийстве 84-летней женщины в ее собственной квартире на Студеной улице.

Злоумышленник действовал по одной схеме: представлялся электриком, слесарем или сотрудником соцзащиты, попадал в дома к пенсионеркам и расправлялся с ними — душил фартуком, бельевой веревкой, веником, проводом от утюга, подушкой, а потом забирал ценности.

В 2017 году за помощь в поиске преступника предлагали три миллиона рублей. Предполагается, что он убил несколько десятков женщин.