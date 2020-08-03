Сотрудниками правоохранительных органов Саратова было закрыто казино в центре города, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Группа неустановленных лиц организовала в частном доме на улице Университетская города Саратов подпольное казино с использованием игрового оборудования. Их деятельность была обнаружена и пресечена сотрудниками управления экономической безопасности и правоохранительными огранами.

В ходе осмотра подпольного казино было изъято 10 пак «Терминалов», служивших для организации игрового процесса.