Следователи возбудили уголовное дело по факту попытки убийства новорожденного младенца в Энгельсе Саратовской области, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Напомним, вчера, 9 июля, в Энгельсе на проспекте Фридриха Энгельса в мусорном баке прохожая обнаружила новорожденного, завернутого в пакет. Ребенок был жив. Его передали в руки медиков.

Чуть позже следственный комитет начал проверку по факту обнаружения. К полуночи 9 июля стало известно о возбуждении уголовно дела.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются установить мать младенца, изымаются записи с камер видеонаблюдения в районе дома №95А по проспекту Фридриха Энгельса, на которые могла попасть женщина, обрекшая своего ребенка на смерть.