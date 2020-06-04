В Марксе Саратовской области двое молодых людей украли радиаторы из жилой квартиры. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

29 декабря, прошлого года в 11 часов ночи двое парней 15-ти и 19-ти лет решили пойти “на дело”. Они по пожарной лестнице забрались на крышу дома, откуда на балкон жилой квартиры спустился младший подельник. Юноша выбил балконную дверь и проник в жилище, где с помощью газового ключа открутил три радиатора. Украденное товарищи сбросили на землю и скрылись в неизвестном направлении. Вернувшийся домой хозяин квартиры обнаружил пропажу и заявил об этом в полицию.

Личность воришек была установлена в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Молодые люди вину полностью признали и ущерб в 7,32 тысяч рублей возместили.

Суд приговорил 19-летнего вора к одному году лишения свободы с испытательным сроком полтора года, а соучастника к шести месяцам лишения свободы с испытательным сроком один год.