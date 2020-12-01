В жестокой расправе над женщиной и ее четырехлетней дочерью подозревается 53-летняя жительница Саратова, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

В ходе грамотно следственных действий и оперативных мероприятий, проведенных следователями и криминалистами регионального СК, криминалиста ГУК СК России, оперативными сотрудниками УУР ГУ МВД России по Саратовской области и УМВД Саратову в кратчайший срок установлена личность женщины причастной к совершению данного особо тяжкого преступления. Ею оказалась 53-летняя жительница Октябрьского района Саратова.

Сейчас с ней проводятся следственные действия. Решается вопрос о ее аресте. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления Анатолий Говорунов.

Напомни, в воскресенье вечером в одной из квартир дома на улице Чернышевского были найдены тела 38-летней женщины и ее четырехлетней дочери. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства.