Сотрудники охранного агентства из Саратова вымогали деньги у предпринимателе в стиле «братков» из 90-х. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления внутренних дел.

Оперативники установили, что в августе прошлого года к одному из саратовских предпринимателей обратились сотрудники охранного агентства и предложили ему платить им за «безопасность» 40 процентов от ежемесячной выручки его фирмы. Когда бизнесмен отказался, «братки» избили его и потребовали заплатить им единоразово 50 миллионов рублей.

В ходе спецоперации рэкетиры были задержаны. Сейчас они арестованы и в отношении их возбуждено уголовное дело.