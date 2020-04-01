Сотрудники полиции при содействии спецназа Росгвардии прикрыли нелегальное производство алкоголя в Балакове Саратовской области.

В ходе спецоперации было установлено, что паленое спиртное готовили на одном из складов на кустарном оборудовании из воды, спирта и искусственных пищевых красителей. На месте незаконного производства оперативниками обнаружено и изъято около 2,5 тысячи литров алкогольной продукции, оборудование и комплектующие для ее изготовления.

На незаконных бутлегеров возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.