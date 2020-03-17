Руководитель ГУ МВД по Саратовской области генерал-майор Николай Трифонов на заседании координационного совета по противодействию коронавирусу сообщил о готовности полицейских обеспечить порядок в случае возникновения очагов заражения, рассказывает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

— Личный состав готов к обеспечению порядка, в том числе в случае возникновения очагов инфекции коронавируса, — говорит Трифонов.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев попросил у сотрудников правоохранительных органов выяснить, кто из жителей региона возвращается в ближайшее время из-за границы. Трифонов пообещал.

Зампред правительства региона Роман Бусаргин доложил, что в Саратовской области принято постановление о введении режима повышенной готовности для системы предотвращения ЧП.

— Все службы оповещены и занимаются выявлением людей, которые могли заразиться, или контактировали с иностранцами в последнее время. Готовы оперативные группы для выезда на места, — сказал он.

Глава Саратова Михаил Исаев попросил у областного правительства решить вопрос с приобретением дополнительных объемов медицинских масок. Кроме того, он заметил, что в окраинных районах города анонимные провокаторы агитируют людей скупать продукты долгого хранения и крупы. Радаев поручил с этим разобраться.

Заседание областного штаба по противодействию коронавирусу будет проходить в ежедневном режиме.