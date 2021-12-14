Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Саратовской области озвучил новые ограничительные меры.

Срок их действия — с 20 декабря 2021 года по 10 января 2022 года.

Речь в первую очередь о детских новогодних праздниках в закрытых помещениях.

Как отмечает в своем Телеграм-канале председатель облправительства Роман Бусаргин, решение принято на основе предложений главного государственного санитарного врача по Саратовской области.

Детские праздники в садах и школах разрешены при соблюдении следующих условий:

— заполнение зрительских мест не должно превышать 50% от проектной вместимости площадки,

— присутствовать на детском празднике могут только те из взрослых, кто окончил полный курс антиковидной вакцинации или переболел ковидом за последние 6 месяцев,

— детские мероприятия в закрытых помещениях разрешены только в виде представлений или спектаклей со сцены или арены со зрительскими местами,

— в фойе и холле здания никаких мероприятий быть не должно,

— праздничный концерт обязан быть без антракта и проводиться по времени не более 1,5 часов,

— в залах или фойе должно находиться оборудование для обеззараживания воздуха, которое можно использовать в присутствии людей,

— все поверхности необходимо обрабатывать дезрастворами не реже одного раза в два часа,

— на всех входах обязаны быть дозаторы с антисептиком и сотрудник с бесконтактным термометром для проверки посетителей.