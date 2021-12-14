Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Саратовской области озвучил новые ограничительные меры.
Срок их действия — с 20 декабря 2021 года по 10 января 2022 года.
Речь в первую очередь о детских новогодних праздниках в закрытых помещениях.
Как отмечает в своем Телеграм-канале председатель облправительства Роман Бусаргин, решение принято на основе предложений главного государственного санитарного врача по Саратовской области.
Детские праздники в садах и школах разрешены при соблюдении следующих условий:
— заполнение зрительских мест не должно превышать 50% от проектной вместимости площадки,
— присутствовать на детском празднике могут только те из взрослых, кто окончил полный курс антиковидной вакцинации или переболел ковидом за последние 6 месяцев,
— детские мероприятия в закрытых помещениях разрешены только в виде представлений или спектаклей со сцены или арены со зрительскими местами,
— в фойе и холле здания никаких мероприятий быть не должно,
— праздничный концерт обязан быть без антракта и проводиться по времени не более 1,5 часов,
— в залах или фойе должно находиться оборудование для обеззараживания воздуха, которое можно использовать в присутствии людей,
— все поверхности необходимо обрабатывать дезрастворами не реже одного раза в два часа,
— на всех входах обязаны быть дозаторы с антисептиком и сотрудник с бесконтактным термометром для проверки посетителей.