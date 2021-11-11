Прокуратурой утверждено обвинение по уголовному делу в отношении семи членов организованной преступной группы в возрасте от 25 до 45 лет, орудующих в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Они обвиняются в совершении 10 преступлений, связанных с оборотом наркотиков.

В августе 2019 года была создана организованная преступная группа, специализировавшуюся на бесконтактном сбыте наркотиков, в которую было вовлечено 7 местных жителей.

Лидер ОПГ распределил роли так: один участник группы занимался получением крупных партий наркотиков, которые как лично, так и через тайниковые закладки передавал своим подельникам, а те выполняли роли «фасовщиков» и «закладчиков».

Координаты тайниковых закладок передавались потребителям. В феврале текущего года полиция «накрыла» их.

Было изъято более 700 грамм наркотиков, в том числе мефедрона, рассчитанных на более 2 000 одноразовых доз.

Уголовное дело передали суду.