Февральский платежный документ за услугу по обращению с ТКО уже доступен и готов к оплате в личных кабинетах абонентов Саратовского филиала АО «Ситиматик» и ГИС ЖКХ. В основном сервисе личного кабинета для абонентов саратовского регоператора https://citymatic64.aisgorod.ru/ существует возможность не только выгрузки и печати квитанции, но и ее оплаты онлайн несколькими способами:

∙ Через мобильное приложение вашего банка путем считывания qr-кода на сформированном платежном документе.

Для получения и оплаты февральской квитанции, а также для уточнения размера задолженности абонентам регоператора необходимо зарегистрироваться или войти по уже действующему логину в личный кабинет. Подробная видеоинструкция доступна при переходе с соответствующего баннера на главной странице личного кабинета или по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PLdFWRHt4mcYeIGB-bmbI9R_SDfEzeYmhz. Обращаем внимание, что срок поступления денежных средств на лицевой счет потребителя может варьироваться в зависимости от банка.

Помимо оплаты в личном кабинете действует сервис обращений, в котором можно запросить внесение корректировок в лицевой счет абонента, прикрепить необходимые для этого документы, предусмотрена также возможность формирования выписки движений средств на лицевом счете.

Региональный оператор по обращению с ТКО напоминает, что в отношении неплательщиков по итогам марта будут начислены пени на всю сумму долга. Расчет пени с 28 февраля текущего года будет вестись от ставки ЦБ РФ в размере 20% согласно пункту 14 статьи 155 ЖК РФ, что существенно повысит их размер. Длительная неоплата коммунальной услуги приведет к принудительному взысканию неплатежей в рамках действующего законодательства.