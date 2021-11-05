Российская организация предпринимателей малого и среднего бизнеса «Опора России» направила губернатору Саратовской области Валерию Радаеву и руководителю регионального Роспотребнадзора Ольге Кожановой письмо о просьбе введения QR-кодов для проезда в общественном транспорте.

По мнению организации, это ускорит темпы вакцинации и спасет от разорения законопослушный бизнес.

Напомним, что накануне Валерий Радаев продлил меры поддержки предпринимателей во время пандемии на 2021 год и поручил разработать меры поддержки.