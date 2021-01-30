Координатор штаба Навального из Нижнего Новгорода Роман Трегубов призвал сторонников отказаться от участия в несанкционированных митингах. Он записал видеообращение.

По словам Трегубова, он отказался от полномочий координатора после того, как узнал что последователи оппозиционного политика собираются выводить людей на несогласованную акцию протеста.

— Я за закон и порядок, а все шествия должны быть согласованными с исполнительной властью. А кто будет отвечать за задержанных и пострадавших, — сказал Роман Трегубов.