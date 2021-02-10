Подведены итоги сегодняшних довыборов в общественную палату Саратовской области.

Тайным голосованием в нее выбрали 21 человека.

Это Айса Акчурин — представитель Балтайского профсоюза работников народного образования и науки РФ, Антон Головченко от энгельсского клуба единоборств “Кобра”, Юрий Голуб от Марксовского профсоюза, Мураз Даврешян от Энгельсской “Народной дружины”, Олег Зеленов от Базарно-Карабулакской “Народной дружины”, Надежда Калякина — представитель местного общественного фонда содействию развития спорта Маркса, Андрей Капитонов от попечительского совета Энгельсского дворца творчества детей и молодежи, Иван Коновалов от Балашовского филиала всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Араик Косян из попечительского совета МОУ СОШ №67 Саратова, Наталья Кривенцова от Энгельсского попечительского совета музыкально-эстетического лицея, Марина Лапенко от Аткарского отделения саратовской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ, Игорь Малинский от местной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация шахмат города Энгельса Саратовской области».

А еще Рустам Мансуров от попечительского совета детской школы искусств имени М.Н. Кнушевицкого Петровска, Игорь Мещеряков от Саратовской городской общественной благотворительной организации «Калейдоскоп», Владимир Мурадов от общественной организации «Местная азербайджанская национально-культурная автономия города Саратова», Антон Синицын от Балаковского физкультурно-оздоровительного клуба инвалидов “Академия-спорт”, Денис Соболев от Октябрьской местной организации Саратовской областной организации всероссийского общества инвалидов, Всеволод Хаценко от попечительского совета детской школы искусств №1 Энгельсского района, Светлана Чалова от попечительского совета лицея в Балашове, Сергей Щукин от Калининского отделения общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ России Калининского муниципального района, Вадим Богданов от попечительского совета Саратовской кадетской школы-интерната №2 имени Талалихина.