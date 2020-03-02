Подведены итоги областного конкурса на определение лучшего реализованного проекта в Саратовской области «Дом культуры. Новый формат». Конкурс проводился впервые. Его организаторами выступили министерство культуры области и Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой.

Среди 13 проектов были выбраны два, которые примут участие во втором (федеральном) этапе одноименного конкурса на определение лучшего реализованного проекта в субъектах Российской Федерации.

На поселенческом уровне Саратовскую область представит проект «Национальный Мордовский Центр», Оркинский сельский Дом культуры филиал МУК «Централизованная клубная система Петровского муниципального района Саратовской области», на уровне субъекта – проект «Социокультурная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов на примере Дворца культуры», ГАУК СО «Дворец культуры «Россия». Остальные проекты будут награждены дипломами участника.

Напомним, что областной конкурс проходил в рамках реализации ведомственного проекта Министерства культуры Российской Федерации «Дом культуры. Новый формат» (подпроекта программы Министерства культуры РФ «Культурная инициатива») для выявления и поощрения лучших практик в учреждениях культурно-досугового типа, совершенствования качества культурного обслуживания и культурного просвещения населения, поддержки социально-значимых инициатив в культурно-досуговой сфере, повышения престижа профессии работников культуры и формирования положительного имиджа культурно-досуговых учреждений.