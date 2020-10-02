Сегодня, 2 октября, найден подрядчик для строительства дороги на улице Менякина в Волжском районе Саратова.

Изъявила желание делать это только одна организация, ООО «Оптима». Ее работники готовы все сделать за 62,8 миллиона рублей.

После завершения аукциона на ранее, чем через десять дней, с предприятием заключат контракт на производство работ.

Строить трассу будут на средства субсидии, один миллиард рублей поступил в городской бюджет из дорожного фонда в качестве возврата аналогичной отчислениям от транспортного налога суммы при содействии спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Подрядчик должен будет сделать дорогу протяженностью порядка 480 метров, шириной 14 метров, с освещением и тротуарами шириной три метра. Там будут парковки, пешеходное ограждение, остановки с двумя автопавильонами, дорожные знаки и разметка.

Строительство планируют завершить в декабре текущего года.

Напомним, на проблему с этой улицей вчера, 1 октября, мэру города Михаилу Исаеву указывал председатель ГД Вячеслав Володин. Сегодня об этой проблеме говорил депутат Госдумы Николай Панков.

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