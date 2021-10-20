Руководящий состав комиссии по отбору кандидатов на пост главы города определен.

Ее председателем назначен вице-губернатор Игорь Пивоваров. Его ааместителем стал председатель Саратовской городской думы Дмитрий Кудинов.

На должность секретаря комиссии назначили заместителя председателя областной думы Елену Злобнову.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев назначил девять членов комиссии. Еще девятерых выбрали на заседании городской думы.

Конкурс по отбору кандидатур на должность мэра пройдет 17 ноября.