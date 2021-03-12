На сегодняшней пресс-конференции в Общественной палате Саратовской области обсудили открытие штаба общественных наблюдателей.

В него вошли информационная, юридическая, информационная группы и пресс-центр. А также мобильные группы, которые развернут в Балашове, Балакове, Ртищеве и Саратове.

Председатель ОПы Борис Шинчук отметил, что на голосовании по поправкам в Конституции наблюдателями были более 20 тысяч человек, большую часть которой подготовили как раз при содействии общественной палаты.

Представителей политических партий и общественных движений пригласили стать наблюдателями на предстоящих выборах в Госдуму в сентябре этого года.

Для этого нужно обратиться в общественный штаб и пройти программу обучения, которая будет весной и летом.

В состав штаба вошли мониторинговая, юридическая, информационная группы и пресс-центр. А также мобильные группы, которые развернут в Саратове и крупных городах области: Балакове, Балашове, Ртищеве.

—Уверена, что с помощью СМИ общественный штаб станет своеобразной открытой площадкой, в которой будут участвовать как журналисты, как общественники, эксперты, представители коммерческих организаций. Сотрудники нашего холдинга будут постоянно освещать избирательную кампанию и работу общественного штаба, — отметила член Общественной палаты, заместитель директора ООО “Волга-Медиа” Елена Склярова.