Губернатор Саратовской области Валерий Радаев на сегодняшнем заседании корсовета рассказал о необходимости нового подхода к лечению от коронавируса.

Необходимо, чтобы обратившийся за диагностикой человек мог сразу получить окончательное решение по диагнозу. Или получить сразу все медикаменты бесплатно, либо лечение в стационаре. Чтобы в диагностическом центре работал терапевт, а пациент мог оперативно узнать о профилактике и лечении.

Глава региона подчеркнул, что важно работать на опережение, но качественно.