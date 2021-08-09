Председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Александр Гусев на сегодняшнем брифинге по благоустройству Саратова рассказал о проекте по ремонту моста на Стрелке.

Он рассчитан на 6-7 миллионов, работы займут три года. На сегодняшний день — проходит одобрение государственной экспертизы.

Отметим, что всего в городе три из 12 переездов требуют ремонта. В следующем году пройдут работы в Глебучевом овраге, Алтынного моста и конструкции на 8-й Дачной. Проекты по ним составлены и проходят экспертизу.