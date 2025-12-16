Определены победители и призёры Открытого интеллектуального конкурса РАНХиГС «Статус по праву»

Erid 2W5zFJ4qU9N



15 декабря 2025 года на базе Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС прошел финал Открытого интеллектуального конкурса РАНХиГС «Статус по праву» среди школьников.

Конкурс направлен на повышение правовой грамотности в молодежной среде и проводился по следующим секциям:

Права, свободы и обязанности человека и гражданина в России;

Уголовное и административное право Российской Федерации;

Государство Российская Федерация;

Гражданские правоотношения в России;

Трудовые правоотношения в России.

В очном заключительном этапе приняли участие победители отборочного тура. Старшеклассники города Саратова выполняли тестовые задания, кроссворд и юридические задачи.

Оценивали работы конкурсантов члены жюри из числа профессорско-преподавательского состава Института: доценты кафедры конституционного и международного права Ольга Данилова и Марина Прошина; преподаватель СПО Ирина Садовничая; доцент кафедры уголовного и административного права Елена Щербакова; доценты кафедры теории и истории права и государства Вячеслав Халиулин и Павел Зеленский; доцент кафедры гражданского права и процесса Наталья Перепёлкина.

По итогам Конкурса победители получат дополнительные 7 баллов к ЕГЭ при поступлении в ПИУ РАНХиГС в 2026 году.

