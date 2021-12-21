В дистанционном формате состоялась торжественная церемония награждения конкурса «Студент года РАНХиГС – 2021». С приветственным словом и поздравлениями к участникам конкурса обратился ректор РАНХиГС Владимир Мау. Он поблагодарил студентов за участие в конкурсе и пожелал им успехов во всех начинаниях.

По итогам конкурса 35 студентов Президентской академии были объявлены дипломантами премии. В их число вошёл студент Поволжского института управления имени П.А. Столыпина (г. Саратов) Михаил Шепелев.

— Наши студенты всегда отличались и отличаются творческой энергией, тягой к инновационным идеям и преобразованиям, стремлением проверить свой профессиональный и социальный потенциал. Отрадно, что многие используют возможности, существующие в Академии и Институте, совершенствуют свои компетенции. Мы гордимся, что студенты не только участвуют во всевозможных проектах, но и пополняют опыт для того, чтобы в будущем стать высококлассными и востребованными специалистами, – отметил директор ПИУ РАНХиГС Виктор Чепляев.

— Для меня это огромная честь — получить такой статус! Это результат проделанной работы как в учебной, так и во внеучебной деятельности. Результат этой премии служит показателем, что я двигаюсь в правильном направлении. Считаю, что именно сейчас нельзя останавливаться на достигнутом, — нужно ставить более высокие цели и стремиться к их достижению, — поделился впечатлениями от победы Михаил Шепелев.

Премия «Студент года» реализуется Президентской академией с 2010 года. Её целью является выявление наиболее активных и талантливых студентов. Участники отбираются по нескольким критериям, в числе которых отличная учёба, результаты спортивной, творческой, научной и общественной жизни Академии.