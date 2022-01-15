29 проектов из 10 регионов Приволжского федерального округа составили шорт-лист XI Региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье.
27 января состоятся очные защиты проектов XI Региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье. Это работы, набравшие наибольшее количество баллов в ходе заочного электронного голосования жюри. При оценке эксперты, в частности, учитывали значимость проекта, креативность и оригинальность замысла и осуществления, комплексность коммуникационных инструментов и достижение заявленных целей.
Анна Айзенштадт, исполнительный директор Региональной премии «Серебряный Лучник» – Приволжье: «В этом году на соискание премии было подано почти сто заявок. Порадовало большое количество ярких кейсов. Конкуренция была высокой, и в отдельных номинациях на третье место претендовали сразу несколько работ, набрав равное количество баллов. В виде исключения исполнительной дирекцией принято решение о включении всех этих проектов в шорт-лист».
Финалисты будут бороться за победу в очном формате 27 января, открытое мероприятие состоится в культурном пространстве DKRT. Проект, признанный жюри наилучшим, получит право войти в шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник».
Шорт-лист XI Региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье
Номинация «Культурно-просветительские проекты»
«Вагон Константина Головкина». Куйбышевский филиал АО «ФПК». Самара.
«Пластилиновый Нижний». АНО ТО Восторг. Нижний Новгород.
«Мелодия небесной росы». АУ УР «Региональная служба новостей «Удмуртия». Ижевск.
Номинация «ESG-коммуникации: экология, социальное развитие и корпоративное управление»
«100% разделяй». Союз «Верхнекамская торгово-промышленная палата». Березники.
Корпоративный конкурс детского творчества «Давай раскрасим вместе мир!». ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Березники.
«Дикий мед Бирский полумарафон». АО «Башспирт». Уфа.
Номинация «Корпоративные коммуникации»
«Рекой. Морем. Сердцем». Разработка и реализация новой стратегии HR-коммуникаций Волжского пароходства. АО «Судоходная компания «Волжское пароходство». Нижний Новгород.
«90-летие Автозаводской ТЭЦ». Филиал ООО «ЕвроСибЭнерго-распределенная генерация» «Нижегородский», En+ Group. Нижний Новгород.
Внутрикорпоративный спецпроект «Говорящие каски». РМ Рейл. Саранск.
«Наши в городе: развитие бренда работодателя». ООО «СИБУР». Нижний Новгород.
Номинация «Маркетинговые коммуникации»
«Нижний 800». АНО «Центр 800». Нижний Новгород.
«Принципиально чистая вода и доставка с великодушным сервисом. Как включить сарафанное радио и увеличить долю рынка, делая всё не так». «Водовоз из Русского села». Киров.
«Начало нового пути». АО «Судоходная компания «Волжское пароходство». Нижний Новгород.
«Наш дом». АО «Уфанет». Уфа.
Номинация «Коммуникации в благотворительности»
Проект «800 добрых дел». АНО «Центр 800». Нижний Новгород.
«Дарим добро детям». НРО Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Нижний Новгород.
Спецпроекты DonorSearch. Ассоциация «Донор-Серч». Казань.
«День темноты». АНО «Эпоха Водолея». Оренбург.
Номинация «Продвижение государственных и общественных программ»
Коммуникационная кампания инфраструктурного проекта «Город 800». АНО «Центр 800». Нижний Новгород.
«ЭТНОдевчонки: в поисках счастья». ИА «Удмуртия», ГОО ПМ НКО г. Сарапула «Содружество», МБУК «ДК ЭЛЕКТРОН – ЦВИРНК», Ижевск.
«Школа бизнеса». АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики». Ижевск.
Проект Министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области: «(Без)Умный Общественник: Дорога (ярости) спокойствия». Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области. Энгельс.
Номинация «Развитие и продвижение территорий»
Кампания «Начало Нового». АНО «Центр 800». Нижний Новгород.
Ландшафтный фестиваль «Исторический парк» 2021. Команда Ландшафтного фестиваля «Исторический парк». Нижний Новгород.
Видеопроект о путешествиях по Нижегородской области Village Girl. Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Нижегородский туристско-информационный центр». Нижний Новгород.
«Красный просвещенец». Ирина Маслова, создатель проекта «Городские экспедиции». Нижний Новгород.
Номинация «Антикризисные коммуникации»
#МыПермскийУниверситет. Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ). Пермь.
«Антикризисные коммуникации по выплатам страхового возмещения вкладчикам банков с отозванной лицензией». Мордовское отделение №8589 ПАО Сбербанк. Саранск
«Книжная PROкачка: объединяя реальности». МКУК «Центральная городская детская библиотека им. А.М. Горького». Нижний Новгород.
«Поздравляю коллег из Министерства транспорта и дорожного хозяйства! Достойный проект, выдержал сильнейшую конкуренцию, пробился в финал и теперь претендует на победу.
Со своей стороны, отдельную благодарность хотелось бы выразить информационному партнеру Региональной премии «Серебряный Лучник» – Приволжье— холдингу «Волга-Медиа» и лично Марии Усовой»,-сообщила политолог Людмила Россенко.