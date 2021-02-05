Сотрудники Регионального оператора Саратовской области составили список самых недисциплинированных управляющих организаций, которые пренебрегают обязанностью платить за услугу по обращению с ТКО. При формировании списка были проанализированы показатели по 225 УК, 419 ЖСК и 511 ТСЖ, учтены данные о сумме задолженности на 1 февраля 2021 года и история соблюдения сроков оплаты текущих начислений.

Худшими среди управляющих компаний стали: ООО «УК «Прогресс» (Ленинский район Саратова), ООО «Коммунал-сервис» (Энгельс), ООО «УК «Мегаполис-октябрьский» (Октябрьский район Саратова). Общая задолженность по данной категории составила почти 218 миллионов рублей. Среди жилищных кооперативов: ЖСК – 58 (Энгельс), ЖСК «Геофизик-2» (Волжский район Саратова), ЖСК «Светлана» (Кировский район Саратова). Общая задолженность — 23,6 миллиона рублей. Среди товариществ собственников жилья — ТСЖ «Луч» (Энгельс), ТСН «Химик» (Волжский район Саратова), ТСЖ «Восход» (Заводской район Саратова). Общая задолженность — 32,9 миллиона рублей.

— За последние три месяца задолженность управляющих организаций Саратовской области уменьшилась на семь процентов. Одна из крупнейших групп компаний, обслуживающая дома Саратова и Энгельса «ФРИ ДОМ» покинула список антилидеров по оплате коммунальной услуги, погасив практически всю задолженность через суд. Так будет в отношении каждой недобросовестной компании. Все неплательщики понесут ответственность и погасят долги, — отметил директор Регоператора Михаил Андреев.

Общая сумма задолженности за услуги по обращению с ТКО управляющих организаций Саратовской области на 1 февраля 2021 составляет 274,5 миллиона рублей. В том числе сумма просроченной задолженности 215,3 млн рублей.

С полным перечнем управляющих организаций, у которых имеются долги за услугу по обращению с ТКО, можно ознакомиться по ссылке.

По всем интересующим вопросам можно обратиться в контакт-центр Регоператора по телефону +7-845-225-64-90 или в call-центр «СарРЦ» по телефону: +7-845-239-02-27.